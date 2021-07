Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CUORGNE’. Ospedale, Avetta: “Cosa aspetta Icardi a convocare sindaci e sindacati?”. “Il Pronto soccorso dell’ospedale di Cuorgnè continua ad essere chiuso per carenza di personale, con grandi disagi per gli abitanti della zona e per i tanti turisti che affollano le valli canavesane. È indispensabile ed urgente un intervento da parte della Regione Piemonte, e soprattutto l’assessore alla Sanità Luigi Icardi deve incontrare i Sindaci e le rappresentanze sindacali per ascoltare sulle loro proposte e [...]