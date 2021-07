Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CUORGNÈ. Non c’è speranza per una riapertura a breve del Pronto Soccorso di Cuorgnè. Mancano i medici specializzati e non si sa come reperirli oppure – come molti sospettano – non li si vuole cercare più di tanto.login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.