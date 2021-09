Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CUORGNE’. Elezioni: ecco i candidati di Cresto, Armanni e Pieruccini. Si avvicina la scadenza di sabato, quando è fissato il termine ultime per presentare le liste dei candidati alle elezioni amministrative.

Cuorgnè al centro di Giovanna Cresto

Sono stati resi noti i nomi ed i dati relativi ai candidati della lista “Cuorgnè al Centro”, quella che candida a sindaco l’avvocato Giovanna Cresto. Sono, in ordine alfabetico: Simone Ambrosio, 39 anni, geometra; Camilla Barone, 29 anni, insegnante di scuola primaria; Melania Bianchetta, 27 anni, insegnante presso la scuola dell’infanzia; Bruno Bruschi, 65 anni, brigadiere dei Carabinieri in pensione; Lara Calanni Pileri, 45 anni, architetto e consulente aziendale; Giuseppe Cocimano, 47 anni, infermiere professionale dell’ASL TO4; Vanni Crisapulli, 62 anni, metalmeccanico in pensione; Francesco Felizia, 39 anni, consulente informatico; Maria Grazia Gazzera, 57 anni, assistente sanitaria presso l’ASL TO4; Luca Giachino, 53 anni, progettista meccanico e fotografo; Lino Giacoma Rosa, 69 anni, artigiano-commerciante in pensione; Alessandra Magnino, 54 anni, funzionaria amministrativa della Regione Piemonte; Cristina Motto, 48 anni, imprenditrice; Danilo Rolando Perino, 61 anni, libero professionista consulente d’azienda; Laura Ronchietto Silvano, 46 anni, consulente e formatore per la sicurezza sul lavoro; Elisa Troglia, 38 anni, psicologa e psicoterapeuta.

Lista civica senza apparentamenti partitici, quella della Cresto ha messo insieme presenze professionali abbastanza varie: dipendenti pubblici, liberi professionisti, lavoratori autonomi, pensionati ed un buon numero di consulenti aziendali.

Anche dal punto di vista dell’età, che vanno dai 27 ai 69 anni, le proporzioni rimangono costanti: due candidate hanno meno di 30 anni; altri tre sono fra i 30 ed i 40 anni; quattro fra i 40 ed i 50; tre fra i 50 ed i 60; quattro fra i 60 ed i 70 anni.

Moderati e Indipendenti di Danilo Armanni

La Lista Armanni-Vacca Cavalot ovvero “MODERATI e INDIPENDENTI” candida a sindaco l’avvocato Danilo Armanni ed a vicesindaco lo stesso Giancarlo Vacca Cavalot (detto “Cavalot”), nato a Cuorgnè il 13 luglio 1947. Gli altri seguono in ordine alfabetico: Anita Caterina Bono Lisa, nata a Castellamonte il 12 ottobre 1952; Ezio BRAIDA, nato a Cuorgnè il 20 giugno 1964; Maria Teresa Cavallo, nata a Cuorgnè il 4 giugno 1957; Chelsea Cepparo, nata a Cuorgnè il 6 marzo 1998; Patrizia Maria Ciochetti, nata a Cuorgnè il 5 agosto 1960; Fabrizio Dominietto, nato a Cuorgnè il 3 settembre 1967; Carmelo Galati Lucimorto, nato a Tortorici (Messina) il 7 giugno 1968; Antonietta Grandizio, nata a Sersale (Catanzaro) il 3 ottobre 1960; Debora Marangoni, nata a Cuorgnè il 17 dicembre 1970; Roberta Plemone, nata ad Ivrea il 19 agosto 1986; Maura Querio, nata a Pont Canavese il 14 maggio 1968; Alessandro Ratto, nato a Genova il 21 marzo 1957; Antonio Giuseppe Rinaldis, nato a La Thuile (Aosta) il 18 marzo 1960; Alessandro Simonitto, nato a Cuorgnè il 19 giugno 1988; Davide Trettene, nato ad Ivrea il 14 luglio 1975.

Numerosi, all’interno della lista, i “fedelissimi” di Vacca Cavalot: Ezio Braida e Patrizia Ciochetti hanno condiviso con lui in questi anni l’esperienza dell’opposizione; Dominietto e Trettene sono stati consiglieri dei “Moderati”; Bono Lisa e Galati Lucimorto sono stati candidati in passato sebbene non eletti.

Poi c’è il gruppo dei volti nuovi, che si riconoscono nella qualifica di “Indipendenti”: è il caso di Maria Teresa Cavallo, responsabile fino a pochi mesi fa della Biblioteca Comunale. E’ presente in questa lista anche un esponente di LeU, il professor Rinaldis, che si candida tuttavia a titolo personale dato che il suo partito ha deciso di non prendere ufficialmente parte alla competizione elettorale e di lasciare libertà di voto ai propri elettori.

Per quanto riguarda le fasce d’età dei candidati, il più “anziano” è Vacca Cavalot, con i suoi 74 anni; la più giovane Chelsea Cepparo, che di anni ne ha 23. Vi sono poi tre candidati nati negli Anni ’50; ben sette negli Anni Sessanta (ai quali va aggiunto il candidato a sindaco); due negli Anni Settanta; due negli Anni Ottanta ed una – già citata – alla fine degli Anni Novanta.

Cuorgnè c’è – Noi ci siamo di Davide Pieruccini (i primi nomi)

Sono ancora pochi i nomi della lista Pieruccini-Russo resi noti e che possiamo quindi pubblicare. Quelli che il candidato a sindaco di “CUORGNE’ C’E’ – Noi ci siamo” ci tiene a sottolineare sono soprattutto due aspetti: la presenza giovanile ed il metodo utilizzato per stabilire chi dovesse guidare la coalizione.

“L’età media è bassa – dice – Abbiamo molti giovani e questo è importante: una di essi, Michela Rota, è una studentessa 18 enne dell’Istituto XXV Aprile. Non mancano naturalmente persone d’esperienza ma coinvolgere i ragazzi è una cosa importante”.

Altrettanto importante giudica il fatto che “abbiamo fatto una sorta di Primarie per decidere chi dovesse fare il sindaco e chi il vicesindaco. Sono stato scelto io e ringrazio Carmelo Russo per il suo impegno e per la sua correttezza. È un ottimo compagno di viaggio”.

Fra i candidati alla carica di consigliere, oltre alla citata Michela Rota, si conoscono i nomi di un’altra ragazza, Lidia Perotti; di Carla Tallone, insegnante elementare in pensione, già presente in precedenti competizioni elettorali nelle fila del centrosinistra; Marco Bentivegna, infermiere professionale in servizio presso l’Ospedale di Cuorgnè; Domenico Cortese.

Un’altra caratteristica contraddistingue la lista “CUORGNE’ C’E’: è l’unica delle quattro di cui si ha finora notizia che non sia guidata da un avvocato. E’ un avvocato Giovanna Cresto; è un avvocato Danilo Armanni; è un avvocato Mauro Pianasso, che sarà a capo della compagine messa in piedi della Lega e della quale non si conoscono ancora i candidati al consiglio. Quasi un record! Davide Pieruccini proviene da un diverso tipo di esperienza lavorativa: è infatti un operaio della Federal Mogul, con esperienza di delegato sindacale nella FIOM-CGIL.

Commenti