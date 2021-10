CRESCENTINO. Dopo un anno di pausa dovuta alla pandemia da Covid-19, riprenderanno mercoledì 10 novembre le lezioni dell’Università della terza età e del tempo libero. Gli incontri settimanali saranno anticipati da due appuntamenti: mercoledì 27 ottobre, alle 15,30, la messa di apertura dell’anno accademico 2021/’22 celebrata dal nuovo parroco don Janusz nella chiesa parrocchiale dell’Assunta e mercoledì 3 novembre, sempre alle 15.30, iscrizioni e presentazione dei corsi con l’intervento dei docenti al teatro “Cinico Angelini”.

Dallo scorso anno l’Unitre crescentinese è affiliata in via sperimentale all’Università della terza età del chivassese, [...]



