Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CRESCENTINO. «Il mio assistito si recava fisicamente negli appartamenti. Per questo li deve descrivere»: così in aula al tribunale di Vercelli l’avvocato Gian Maria Mosca ha spiegato perché il suo cliente Stefano Masino, funzionario dell’ufficio anagrafe del Comune di Crescentino che attualmente è a processo per un presunto giro di “cittadinanze facili”, dovesse prendere la parola in aula per spontanee dichiarazioni.