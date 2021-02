CRESCENTINO.”Mani Generose” in aiuto delle persone in difficoltà

CRESCENTINO.”Mani Generose” in aiuto delle persone in difficoltà. A volte capita che l’umanità delle persone si tocchi con mano e si trasformi in un dono verso il prossimo ed è su questa linea che l’Associazione Mani Generose, dal marzo 2016, con quella “generosità” che la contraddistingue, crea manufatti a favore [...]





Commenti