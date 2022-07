L’aumento delle temperature e il progredire della campagna vaccinale non frenano la corsa del virus Sars-Cov2, specialmente nella sua variante Omicron 5. A Vercelli a fine giugno c’erano circa 340 “positivi”, ora siamo a quasi 500, di tutte le fasce d’età, e significativi aumenti si riscontrano anche nei centri minori: in tutta la provincia gli affetti da Covid sono attualmente più di un migliaio. Eppure il Piemonte è una delle regioni in cui si è vaccinato di più: anche le quarte dosi, fino a pochi giorni fa riservate agli over 80, sono [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.