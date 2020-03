CORONAVIRUS. Nel Vercellese 131 contagi e 12 deceduti

Continua ad aumentare il numero dei “positivi” al Coronavirus in provincia di Vercelli: in meno di una settimana si è passati da 29 a 131, di cui quattro di Prarolo (dove altre 18 persone sono state poste in quarantena), tre di Trino, tre di Santhià, due di Prarolo, due di Villata, due anche ad Arborio (entrambi ricoverati a Vercelli), uno ad Asigliano, a Crescentino, a Fontanetto Po, a Motta de’ Conti, a Tricerro e a Tronzano.

Dall’inizio dell’epidemia sono decedute 12 persone residenti a Vercelli e provincia, di cui due di Trino, uno di Crescentino e uno di Ronsecco.

