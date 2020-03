CORONAVIRUS. L’Asd Venaria Calcio e i suoi tifosi pronti a fare la spesa per gli over 70

Splendida iniziativa da parte dell’Asd Venaria Reale e dei suoi tifosi. In questi giorni difficili di grande emergenza per la diffusione del COVID-19, l’A.S.D. Venaria Reale non vuole stare con le mani in mano ma provare a rendere un servizio utile per la propria città e la comunità venariese.

La società, nella persona del Presidente Domenico Mallardo, coadiuvato dai tifosi del Venaria calcio “Nuova Guardia”, informa che a partire da domani, 11 marzo, saranno disponibili a svolgere un servizio di consegna della spesa a domicilio per le persone anziane over 70 anni di Venaria, le più esposte e a rischio di ammalarsi per il Coronavirus.

E’ importante che queste restino a casa, che non si espongano al rischio contagio.

Il Presidente Mallardo e i ragazzi di “Nuova Guardia” forniranno questo servizio di assistenza, nel rispetto delle normative emanate il 9 marzo dalla Presidenza del consiglio dei ministri.

E’ in questi momenti dove i piccoli gesti possono fare la differenza. L’A.S.D. Venaria Reale proverà sempre ad essere un aiuto concreto per la propria comunità.

Per richiedere il servizio contattare direttamente il Presidente dell’A.S.D. Venaria Reale Domenico Mallardo al numero 366 4066225 .

