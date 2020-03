GENOA, ITALY - FEBRUARY 10: Manolo Gabbiadini of UC Sampdoria during the Serie A match between UC Sampdoria and Frosinone Calcio at Stadio Luigi Ferraris on February 10, 2019 in Genoa, Italy. (Photo by Paolo Rattini/Getty Images)

CORONAVIRUS. Anche Manolo Gabbiadini è positivo Un nuovo caso di coronavirus in Serie A dopo quello dello juventino Daniele Rugani: come comunicato dalla Sampdoria, Manolo Gabbiadini è risultato positivo al test per il Covid-19, ha qualche linea di febbre ma sta bene. Solo ieri sera Daniele Rugani, difensore della Juventus, è stato annunciato come primo caso positivo nel massimo campionato italiano, meno di ventiquattro ore dopo un nuovo contagiato. Di seguito il comunicato della società ligure: "L'U.C. Sampdoria informa che il calciatore Manolo Gabbiadini è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19, ha qualche linea di febbre, ma sta bene. La società sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa".

