CORONAVIRUS. Aggiornamenti ora per ora (18 marzo)

Morto il segretario dei medici famiglia di Lodi

E’ deceduto oggi il segretario della Federazione dei medici di Medicina generale (Fimmg) di Lodi, Marcello Natali. La notizia è confermata dalla stessa Fimmg. Natali aveva 57 anni e non aveva particolari gravi patologie pregresse. Dopo il ricovero a Cremona, era stato trasferito a Milano e ricoverato intubato in terapia intensiva per una grave polmonite bilaterale. Natali esercitava la sua attività di medico di famiglia nell’area di Codogno.

Saliti a 2.629 sanitari contagiati

Sono saliti a 2.629, ovvero l’8,3% dei casi totali, gli operatori sanitari contagiati dal nuovo coronavirus. E’ quanto emerge da una rielaborazione della Fondazione Gimbe aggiornata al 17 marzo 2020 su dati forniti dall’Istituto superiore di sanità. Lo rende noto in un tweet il presidente Gimbe Nino Cartabellotta. Il “numero di operatori sanitari infetti – afferma all’ANSA – è enorme. L’8,3% dei casi totali è una percentuale più che doppia rispetto alla coorte cinese”.

Dispositivi di protezione “adeguati – afferma – sono necessari in tutta Italia, perchè gli operatori sanitari devono essere protetti al meglio per proteggere se stessi e per poter svolgere il loro lavoro in massima sicurezza”. “Fino all’11 marzo non conoscevamo i numeri, ora sono 2.629. Procedure e dispositivi di protezione sono ancora inadeguati. Prendersi cura di ci si prende cura”, conclude il presidente Gimbe.

Ministro Azzolina: scuola, assunzione di 1000 assistenti tecnici

“Attraverso l’impegno di tutti il Governo è riuscito ad inserire nel testo finale del decreto Cura Italia anche l’assunzione di 1000 nuovi assistenti tecnici che, in questa fase di emergenza, potranno dare sostegno alle attività di didattica a distanza per le scuole”. Cosi la Ministra Lucia Azzolina annunciando una misura per la scuola inizialmente rimasta fuori dal Decreto Cura Italia.

Gigi Proietti ai nonni, “stiamo a casa’

“Salve, sono Gigi Proietti, vi saluto da casa mia. Parlo a voi non più giovanissimi, quindi miei coetanei: ne abbiamo visti di momenti difficili, ma vedrete supereremo anche questa. Per la tradizione noi anziani dovremmo essere i più saggi e quindi siamo d’esempio alla collettività, restiamo a casa perché più gente obbedisce a questa disposizione e prima finisce tutto, e potremo andare ‘ndo ce pare”. E’ il messaggio che Gigi Proietti ha mandato ai ‘nonni’ d’Italia su tutti i canali della Polizia di Stato. “Noi gli siamo grati – fa sapere la Polizia – come siamo grati a tutti gli anziani che restando a casa sono d’esempio per tutta l’Italia. Cari nonni, vi vogliamo bene!”.

