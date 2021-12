COLLERETTO GIACOSA. Sono 6 le start up del settore Life Sciences selezionate dal Bioindustry Park di Colleretto Giacosa, alle porte di Ivrea, nel contesto del Premio Marzotto 2031 e della piattaforma UniCredit Start Lab, che a inizio 2022 avvieranno il loro percorso all’interno della struttura di ricerca.

La “mentorship”, offerta dal parco e della durata di un anno, punterà a sviluppare l’alto contenuto scientifico e innovativo delle singole realtà, focalizzate in ricerca e sviluppo in ambito farmaceutico, diagnostico o biotecnologico.

L’accompagnamento è il “trampolino di lancio” per accrescere il valore delle start up per accelerarne l’accesso [...]