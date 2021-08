Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CIRIÈ. Ripartiranno giovedì 26 agosto gli eventi del calendario “E…state a Ciriè” organizzati dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni locali. Il 26 agosto alle 21, in piazza San Giovanni, si terrà il sesto e ultimo appuntamento del “Cinema sotto le stelle”, la rassegna di cinema all’aperto, con il film per tutta la famiglia “Shazam”. La prenotazione è vivamente consigliata e da effettuarsi al numero 0119218156, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30. È necessario presentarsi almeno 15 minuti prima dell’inizio della proiezione. I post liberi rimanenti verranno assegnati prima dell’inizio della proiezione.

La rassegna di eventi proseguirà poi a settembre con un mese ricco di eventi e appuntamenti che chiuderanno in bellezza l’estate 2021. Anche se in forma ridotta a causa dell’emergenza pandemica, tornano i festeggiamenti in Borgo Loreto: la manifestazione conosciuta come “Funghi in Piazza” avrà luogo il 4 e il 5 settembre e porterà in centro città l’esposizione di funghi e tanti diversi eventi collegati, grazie all’organizzazione del Comitato Festeggiamenti Borgo Loreto. Nello stesso week-end verrà inaugurata nella Chiesa dello Spirito Santo di via Vittorio Emanuele la mostra “Con l’Arte, Oltre”. Organizzata dall’associazione ToErgasterion, verrà aperta al pubblico da sabato 4 a domenica 26 settembre e permetterà di fare un viaggio visivo tra le opere di un gruppo di artisti locali e non.

Domenica 5 settembre sul palco di Area Remmert andrà invece in scena lo spettacolo teatrale dal titolo “Dell’arte contagiosa” organizzato dalla Città di Cirié e dedicato al settecentenario dantesco.

Ricco e variegato anche il programma per le settimane successive: sabato 11 settembre per il Cirié Music Festival, organizzato dai Music Piemonteis, si esibiranno in Piazza San Giovanni i “Filarmonici di San Carlo”, mentre domenica 12 settembre in centro città con la “Vetrina dello Sport” le associazioni sportive del ciriacese presenteranno alla cittadinanza programmi e iniziative.

Alle 21 di sabato 18 settembre, nel Duomo di San Giovanni, è previsto il concerto “Arie sacre” – parte della rassegna Organalia – che vedrà esibirsi il mezzosoprano Elisa Barbero e il maestro Sandro Frola all’organo.

Infine, concluderanno l’estate ciriacese l’ultimo concerto del Cirié Music Festival previsto per sabato 25 settembre, che vedrà esibirsi in Piazza San Giovanni la Società Filarmonica di Bussoleno, e Formangiando, organizzata per domenica 26 settembre: la mostra mercato ormai appuntamento consueto per Cirié e dintorni porterà in città formaggi e specialità enogastronomiche, dimostrazioni di caseificazione e menù “a tutto

formaggio”.

Per essere sempre aggiornati sugli eventi in programma in città visitare il sito www.cirie.net o la pagina Facebook istituzionale, scarire l’app per smartphone Municipium oppure telefonare all’Ufficio Manifestazioni ai numeri 0119218153/156.

