CIRIÈ. Nursing Up: “Nel Pronto Soccorso i pazienti Covid non sono isolati”

CIRIÈ. “Al Pronto Soccorso di Ciriè i malati Covid vengono visitati senza passare da percorsi separati“. Lo afferma il segretario regionale del Nursing Up, Claudio Delli Carri, che denuncia una “situazione potenzialmente esplosiva anche per il personale” e chiede l’apertura di un’inchiesta.

“Come documentato oggi in un servizio del Tg2 – dice Delli Carri – il corridoio di accesso alle sale visita destinate ai malati Covid e l’accesso alle sale destinate alle persone non infette è lo stesso. E’ una situazione intollerabile a quasi un mese mezzo dall’inizio delle emergenze, le procedure base per la separazione dei casi infetti dovrebbero essere già state metabolizzate da tempo“.

“Ma le criticità – aggiunge – non si fermano a questo. Ci sarebbero 11 operatori del Dea a casa in quarantena perché contagiati dal Covid e l’azienda non ha provveduto a sostituirli, per cui il personale presente è allo stremo“.

“Chiediamo una immediata inchiesta della Regione e dell’Unità di Crisi – rimarca – su quanto accade, con risultati rapidi e risolutivi. Se non avremo risposte immediate sulla situazione di questa struttura dell’Asl To4, siamo pronti a denunciare tali intollerabili violazione dei protocolli di sicurezza alle autorità competenti“.

