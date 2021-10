CIRIACESE. “Quo Vauda?” è il titolo dell’escursione adatta a tutti che si svolgerà sabato 23 ottobre nel Parco della Vauda. In compagnia di esperti del luogo e del personale Cai ci si potrà immergere in una piacevole atmosfera autunnale con possibilità, a fine passeggiata, di pic nic libero o pranzo in alcune strutture convenzionate. Il ritrovo è previsto a San Carlo e Vauda con partenze ogni 15 minuti tra le 9 e le 10.

La partecipazione è gratuita ma va prenotata in Comune allo 011.9210193. Il pranzo con menù a 15 euro va prenotato alla cascina Le Fortune di San Carlo (345.4663281) da Tirabusun a Vauda (011.9243100) o Noceto a Vauda (349.2879544).

Per la manifestazione all’aperto non è richiesto il green pass che sarà però richiesto per il pranzo. L’evento è organizzato dall’Ente Parchi Reali, dalla Riserva naturale della Vauda in collaborazione con i Comuni di Ciriè, San Carlo, Vauda, San Francesco al Campo, Rivarossa, Nole, Lombardore e Front.

