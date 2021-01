CICLOCROSS. Primo appuntamento dell’anno sul fango di Borgo d’Ale

Dopo un lungo periodo di astinenza gli appassionati delle ruote grasse sono tornati in sella. Domenica 24 gennaio si è corso il “Gran Prix Pedale Pazzo” in quel di Borgo d’Ale, appuntamento giunto alla decima edizione e valido come prima prova del Campionato Provinciale Biella-Vercelli 2021. La [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti