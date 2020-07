Sabato 11 luglio Paola Gianotti tornerà in sella alla sua amata bicicletta per la prima tappa del Giro del Piemonte. Di cosa si tratta? Fino al 18 luglio, l’ultracycler di San Bernardo d’Ivrea percorrerà ben 1500 chilometri per installare tantissimi cartelli sul rispetto del ciclista sulla strada e per rilanciare il turismo valorizzando il Piemonte: 8 tappe e 80 Comuni coinvolti, i numeri della nuova impresa sui pedali che l’attende.

Queste le parole di Paola alla vigilia della partenza: “Si riparte dal ciclismo. Si riparte dal mio territorio. Si riparte dalla sicurezza. Il ciclismo mi ha insegnato a non arrendermi. Mi ha insegnato a rialzarmi dopo ogni caduta. Mi ha insegnato che si perde tutto ma si riprende sempre di più. E io non mi arrendo. Riparto, come sempre, insieme a tutti voi. Perchè i sogni vanno inseguiti. E noi siamo pronti a riprenderceli. Tutti. Il mio mondo voglio che sia senza più morti sulle strade. E il mio Giro del Piemonte è per portare la mia goccia nel mare del rispetto”.

Questo il programma completo della prima tappa: partenza alle ore 8 da Piedimulera, alla base della salita verso Macugnaga, dove verrà inaugurati il primo cartello del rispetto del ciclista del Giro del Piemonte. Poi si riscenderà verso Gignese, dove intorno alle 13 si inaugurerà un altro cartello. E poi via verso Gargallo dove si inaugurerà intorno alle ore 15.30 il terzo cartello. Conclusione della tappa a Nibbiola per inaugurare l’ultimo cartello della giornata intorno alle 17.30.

Ancora una volta Paola Gianotti è protagonista in prima persona, ci metterà la faccia e siamo sicuri che anche in questa occasione riuscirà nel suo intento. D’altronde il suo mantra è “se vuoi cambiare il mondo, pensa a come vorresti che fosse il tuo mondo e poi lotta ogni giorno per ottenere dei cambiamenti”.

