CHVASSO. Bando di gara per una casetta all’ex Tav

Il Comune di Chivasso ha indetto una gara pubblica per l’assegnazione in locazione commerciale di una casetta prefabbricata di 280 metri quadri situata presso l’area ex tav in via Barragino.

Le domande con le offerte economiche dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del prossimo 10 luglio.

L’importo annuo a base d’asta del canone di locazione, soggetto a rialzo, è di 8.540,00 euro più Iva, mentre il contratto di locazione avrà una durata di sei anni, prorogabili di altri sei.

Possono partecipare alla gara le persone fisiche e le società che non versino in situazioni di morosità o di occupazioni abusive relative ad altri immobili comunali.

I concorrenti devono specificare, nella domanda, l’attività a cui intendono destinare i locali. Non verranno ammesse domande per l’apertura di attività di compro/vendo oro e similari, qualunque genere di esercizo e/o attività che possano minare il decoro dei luoghi e delle attività associative e imprenditoriali che si svolgono all’interno dell’area ex Tav. Ad aggiudicarsi i locali, previa approvazione dell’amministrazione comunale, sarà il miglior offerente.

L’offerta economica e la documentazione richiesta dal bando devono essere presentati presso il SUP (Sportello Unico Polivalente) del Comune di Chivasso, situato al piano terreno di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa 5 esclusivamente nei seguenti giorni e orari: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 9 alle 12, il martedì dalle 9 alle 11 e dalle 14 alle 17, il sabato dalle 9 alle 11.

Il plico dovrà essere consegnato in una busta sigillata ermeticamente che ne assicuri l’integrità e ne impedisca l’apertura senza lasciare manomissioni. Dovrà riportare la dicitura “Selezione pubblica per la locazione commerciale Casetta I presso il Campus delle Associazioni ”, e dovrà recare all’esterno l’indicazione del mittente.

