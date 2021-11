CHIVASSO – Dopo 195 giorni di chiusura, questa mattina, i carabinieri di Chivasso, su delega della Procura di Ivrea, hanno dissequestrato La Torteria, il locale di Rosanna Spatari diventato il simbolo della lotta alla pandemia e il raduno dei negazionisti. Un provvedimento quello di stamattina arrivato dopo che la Corte di Cassazione, a inizio novembre, aveva annullato il provvedimento di chiusura ordinato dal Tribunale di Ivrea e poi confermato dal Riesame a Torino. Ricorso alla Cassazione presentato dal legale Alessandro Fusillo che tutela gli interessi di Rosanna Spatari.

Le motivazioni della sentenza di Cassazione, però, ancora non sono state rese pubbliche.

Era il 6 maggio quando carabinieri, polizia, guardia di finanza e polizia locale avevano chiuso il locale di Via Orti a Chivasso eseguendo il provvedimento firmato dalla giudice di Ivrea Ombretta Vanini. Un provvedimento, quello della giudice, firmato su richiesta dall’allora capo della Procura di Ivrea Giuseppe Ferrando e dopo una serie di aperitivi disobbedienti organizzati per più sabati davanti al locale quando il Piemonte era in zona rossa.

