CHIVASSO. Terzo film della rassegna cinematografica “Nuovo Cinecittà”

Venerdì 14 febbraio sarà possibile visionare un nuovo film selezionato a far parte della rassegna cinematografica “Nuovo Cinecittà”, che ha come direttore artistico il professor Mario Marino. La rassegna nasce da una bella idea dell’“Università della Terza Età” di Chivasso, in collaborazione con il “Circolo Arci Zeta” e consiste in un totale di 5 film ambientati a Torino. Il tema prescelto è collegato agli eventi che si svolgeranno a Torino (“Città del Cinema 2020”) per celebrare il Museo del Cinema. La proiezione è prevista per le 20.30 nella consueta location del Teatrino Civico di Piazza C.A. dalla Chiesa. L’iniziativa ha il Patrocinio della Città di Chivasso e vede anche l’amichevole partecipazione di “Bonfante” coi suoi ottimi dolci. Ingresso 5 euro.

Ma veniamo al film in programma: stavolta si tratta di “Un colpo all’italiana”, una pellicola cult del 1969, un classico che continua a brillare, avente la regia di Peter Collinson e con protagonisti attori del calibro di Rossano Brazzi, Michael Caine, Robert Powell, Raf Vallone e Noel Coward. Una trama avvincente: tra la Fiat e la Cina viene stipulato un accordo di 4 milioni di dollari in oro per l’installazione di una fabbrica a Pechino. A Charlie, fresco di galera, l’incarico di impossessarsene, facendoli sparire sotto il naso della polizia. Corse a tutta velocità in una Torino d’altri tempi. Si tratta del furto del secolo. Il colpo riuscirà, ma Charlie dovrà scegliere tra precipitare in un burrone con l’oro o salvarsi rinunciandovi.

Tutti al cinema e buona visione, quindi.

