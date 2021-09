Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CHIVASSO. Primo giorno di scuola per tutti gli alunni chivassesi. O quasi. Alla primaria “Mazzucchelli”, infatti, i piccoli studenti sono stati costretti a tornare a casa a causa dello sciopero indetto, a livello nazionale, dal personale ATA.

Una falsa partenza, dunque, per cui la direzione scolastica non si prende alcuna responsabilità: “gli insegnanti c’erano tutti”.

Lo sciopero è stato indetto dai sindacati Anief e Sisa contro il Green Pass. Le ragioni alla base della mobilitazione riguardano “introduzione obbligo personale scolastico della certificazione verde covid-19, l’assenza di provvedimenti per significativa riduzione numero alunni per classe, l’indennità di rischio covid personale scolastico in presenza, la mancata trasformazione organico aggiuntivo docenti e ATA in organico di diritto, la stabilizzazione” e “la conferma nei ruoli dei diplomati magistrali”.

Immaginate la delusione dei bambini e dei genitori delle classi prime, che hanno passato il fine settimana tra ansie, paure, speranze ad immaginare il primo giorno sui banchi e, invece, alle 8.30 del mattino al cancello della scuola hanno trovato un cartello che li informava della chiusura per la giornata di oggi. Tutto rinviato a domani, martedì 14 settembre. Benvenuti, piccolini, nel mondo dei grandi.

