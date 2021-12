Prosegue il quarto ciclo di incontri dell’“Università del Dialogo”, un’iniziativa promossa dall’“Università della Terza Età” di Chivasso con lo scopo di favorire l’incontro fra culture religiose e laiche sui valori fondanti dell’esperienza umana.

All’iniziativa hanno, fin dal suo nascere, aderito le comunità religiose della zona: quella cattolica, valdese ed ortodossa, oltre a quella islamica, ebraica e buddista. Sono altresì intervenuti esponenti dell’area laica.

Dopo il primo intervento dello scorso 5 novembre, al quale ha partecipato Ibrahim‘Abd an-Nur Gabriele Lungo, che ha tenuto una relazione sul tema “Tawba: Ri-tornare al Principio “, il prossimo 9 dicembre sarà la volta di Simone Santoro. Lui è il Presidente Nazionale dei Giovani Ebrei e parlerà del tema “Ricominciare. Il senso della parola nell’esperienza degli ebrei”. Santoro, eletto nel 2020, è uno studente universitario con una laurea magistrale in ingegneria vicina alla conclusione e con un master conseguito a Barcellona alle spalle. Nel suo programma intende impostare un anno di lavoro all’insegna del dialogo. E cioè “di quell’arte che induce le persone a scoprire quanto possono avere in comune” spiega lui stesso. L’idea, pertanto, attraverso un dialogo rispettoso, umile e propositivo, è di favorire al massimo l’aggregazione. “Coinvolgeremo tutte le anime dell’ebraismo giovanile italiano, religiosi e non, sionisti di sinistra e sionisti di destra. Piccole, medie e grandi Comunità. Lavoreremo all’insegna di messaggi distensivi” afferma. L’incontro avrà luogo presso il Salone dell’Oratorio di via Don Dublino 16, alle ore 17.30.

Gli appuntamenti proseguiranno anche nel nuovo anno. Il 21 gennaio 2022 il protagonista sarà il professor Giuseppe Morrone, docente di filosofia all’Europa Unita di Chivasso, che parlerà del tema “Ri-finire, ovvero la parabola dell’identità”.

