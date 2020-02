CHIVASSO. Mi fa male leggere di un commercio malato. Lettera di un ex commerciante

Riceviamo e pubblichiamo.

Come ex commerciante e consigliere comunale mi fa male leggere gli articoli sul commercio a Chivasso che si sta spegnendo insieme a vetrine e insegne! A questo punto un’amministrazione attenta e responsabile dovrebbe intervenire per tenere il commercio in buone condizioni! Ormai è chiaro che la grande distribuzione, e le vendite on-line , hanno stravolto il commercio tradizionale (o di vicinato), ma ci sono delle cause che hanno favorito questo disastro!

Il centro storico poco pulito e poco ordinato, le troppe spese e tasse per i negozi, gli affitti esagerati, la carenza di parcheggi vicino al centro, spesso occupati da giostre o manifestazioni, che portano a un solo risultato per il commercio locale!

E se parliamo di soldi, bisogna anche capire dove sono finiti quelli per l’apertura del Bennet!

Insieme a tutti quei Rifiuti dei mercati che offrono una brutta immagine della città!

Se non si cambia rotta la città rischia di finire al buio e senza clienti! Mentre le Associazioni di Categoria non sanno più cosa dire a favore del commercio in coma profondo!

Marino Bertolino

