CHIVASSO. “Quell’epoca lì non esiste più. Adesso con le macchine digitali i fotografi vedono subito cosa è venuto, cosa hanno fotografato, se la fotografia è riuscita. Alla mia epoca, non era così: fin che non la sviluppavi, e non avevi in mano il negativo sviluppato, non sapevi se la foto era riuscita. Quindi stavi con l’ansia tutto il tempo…”.