Anche una delegazione di iscritti all’ANPI sezione Boris Bradac di Chivasso per l’ultimo saluto al fondatore di Emergency Gino Strada, presso la sede milanese di Emergency in via Santa Croce.

Una delegazione dell’ANPI del chivassese si è messa in coda per salutare Gino Strada: “Un faro nella nebbia per tantissime persone da tutte le latitudini, dal Sudan alla Sierra Leone, malati, pazienti, staff, autorità, gli anziani dei villaggi, toccate da quello che ha fatto Gino e dal lavoro di Emergency”.Il messaggio: “Gino ha saputo creare una comunità di persone legate da principi e valori forti che vanno al di là delle barriere, dei colori della pelle e delle religioni”.

