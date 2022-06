Ilaria Murolo è innamorata della danza, la ama da sempre e il suo desiderio di lavorare in questo mondo oggi è realtà.

Classe 1983… Da piccola era timidissima, non amava stare al centro dell’attenzione, tranne quando si trattava di ballare: a 3 anni ha iniziato a studiare danza e con saggi ed esibizioni non ha mai avuto problemi, era nel suo elemento. “Volevo fare la ballerina da grande, o comunque lavorare in questo ambito, e non ho mai cambiato idea nel corso degli [...]



