“Oltre che nella tappa di Chivasso ho voluto incontrare Andrea Ricci anche lunedì sera nella sua fermata di Pontestura in provincia di Alessandria – commenta Gavazza -. A lui, all’amministrazione comunale di Pontestura e a tutte le persone che lo hanno accolto, ho portato con piacere il saluto del presidente del Consiglio Regionale del Piemonte Stefano Allasia. Il viaggio di Andrea è un progetto di discesa sportivo-culturale lungo il fiume Po. Abbiamo intrattenuto una interessante conversazione ed abbiamo discusso del valore del turismo fluviale per la salvaguardia e promozione del territorio piemontese”.

“Come promesso ad Andrea a Chivasso – prosegue il consigliere regionale Gianluca Gavazza – con l’occasione della tappa serale di Pontestura ho portato all’atleta i pomodori costoluti di Chivasso e un paio di uova delle mie galline che ha immediatamente gustato. I nostri 200 km di fiume, la corona alpina e i Piemontesi sono le grandi risorse del Piemonte. Ringrazio Andrea Ricci per il suo contributo: la valorizzazione e l’amore per il territorio sta, in primis, agli uomini e alle donne che lo vivono”.