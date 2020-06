CHIVASSO. I Vip del sorriso contro l’emergenza Covid.

Vi sarà sicuramente capitato di vedere, in qualche domenica di sole, dei buffi dottori che indossavano un camice a righe colorato e che avevano un grande naso rosso sulla faccia.

Vi sarà capitato di incontrare loro, mentre si aggiravano per le corsie dei vari reparti dell’Ospedale di Chivasso, in qualche RSA della zona, come a San Mauro e/o a Volpiano oppure a scuola, con i bambini e le insegnanti.

No, non sono dei medici e neanche degli educatori, ma i volontari clown dell’associazione Vip Sognando Chivasso ODV, i portatori della gioia.

Il Covid-19 ha stoppato i loro servizi nelle strutture e nelle scuole purtroppo, ma non ha frenato la loro voglia di portare un sorriso, anche se a distanza.

Ed è così che hanno preparato un video speciale, un saluto ballando sotto le note della “Danza della pancia”, dedicato agli alunni delle scuole in cui hanno attivato il progetto scuola.

“Il progetto scuola è nato nel 2018, per far comprendere ai bambini e ai ragazzi cosa sia il volontariato in un modo semplice, divertente e giocoso. – Racconta una delle referenti Michela Castelluccia, in arte clown Brilluccia- Ci siamo attivati in diverse scuole del Canavese e del Chivassese, con l’intento di portare il nostro naso rosso, anche fra i banchi di scuola e con questo video volevamo solo far sentire la nostra presenza e ricordare ai nostri bimbi che ritorneremo presto anche da loro. Ora sperimenteremo qualche incontro presso i centri estivi, seguendo tutte le misure di sicurezza anti Covid19 e proveremo a far vivere qualche ora di spensieratezza, contagiandoli con il nostro mondo clown”.

Un modo per lanciare il loro messaggio positivo, anche se da dietro un pc.

Un modo per continuare a manifestare la loro presenza, anche se distanti.

Un modo per esserci e nonostante tutto per continuare a sorridere, proprio come insegnano loro, che i sono i Vip ma nella vita di ogni giorno.

