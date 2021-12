E’ stata inaugurata oggi, sabato 4 dicembre, a Chivasso nella Galleria Cosola di Palazzo Einaudi, la mostra “I grandi Maestri del Realismo Internazionale in 20×20”, che resterà aperta al pubblico dal 4 dicembre al 9 gennaio 2022.

Una mostra nata in Spagna, a Saragozza, per celebrare il 20esimo anniversario della fondazione della galleria d’arte online Artelibre e che riunisce, nell’allestimento approdato in Italia, ben 200 tra i più grandi interpreti al mondo della pittura realista e iperrealista.

All’inaugurazione era presente anche José Enriquez Gonzales, fondatore della galleria Artelibre e oggi anche direttore del museo d’arte [...]