“Se non mi fanno assessore nemmeno questa volta..!”. C’è chi gliel’ha sentito ripetere come gli adolescenti cantano “Shakerando” sotto i portici di via Torino: continuamente, da domenica notte fino a ieri sera, nel primo incontro che c’è stato per definire la nuova Giunta del sindaco rieletto Claudio Castello.

L’avrebbe detto a qualche dozzina tra amici, compagni, alleati, vecchie conoscenze e nuove leve della politica chivassese.

D’altronde, ne avrebbe tutte le ragioni del mondo Giovanni Scinica, primo degli eletti della lista del Partito Democratico con le sue 224 preferenze personali.

Un fuoriclasse del voto, dai primi duemila in [...]