CHIVASSO. Il pilota Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, fresco della prima vittoria in MotoGp, e Simona Ventura saranno i super ospiti dell’edizione numero 25 della Festa dei Nocciolini di Chivasso, in calendario da venerdì 24 a domenica 26 settembre. Sarà un’edizione che rispetterà le regole anti Covid: Totem, agenzia organizzatrice dell’evento, ed Ascom Chivasso metteranno in campo tutte le accortezze ed i presidi in linea con le normative vigenti.

Il clou domenica 26 con la consegna del Nocciolino d’Oro ad Adolfo Zagatti, storico commerciante della città, e del Nocciolino d’Tola proprio al pilota Pecco Bagnaia.

Il programma

Sabato 25 settembre alle ore 18 show cooking con lo Chef Diego Bongiovanni , chef de “La prova del Cuoco” e “Detto fatto” , programmi Rai.

Quest’anno nell’area di Via Torino Est si svolgerà la prima edizione di Giocachivasso, festival del gioco intelligente, con giochi di ruolo, videogames e laboratori didattici.

Momento centrale della Festa sarà domenica 26 settembre ore 17, cortile Interno Palazzo Santa Chiara del Comune di Chivasso, con la premiazione del Nocciolino d’Oro e Nocciolino d’Tola. Quest’anno verrà assegnato a Adolfo Zagatti di Relax Casa Arredamenti, commerciante storico e membro attivo della comunità chivassese.

L’assegnazione del Nocciolino d’Tola, premio dato ad un membro della Comunità che si è speso per il territorio, va a Francesco “Pecco” Bagnaia, campione chivassese del motomondiale .

Ospite d’eccezione in occasione del traguardo dei 25 anni la chivassese Simona Ventura per aver sempre nominato in ogni occasione la sua Città di origine e il legame che ha sempre dimostrato verso la Città.

Le parole di Campanino, Coppa, Castello e Centin

“Con entusiasmo e grande lavoro siamo pronti per la Festa che, con orgoglio è giunta alla 25esima edizione grazie allo sforzo di tutti – aggiunge Giovanni Campanino Presidente di Ascom Chivasso –. L’impegno è stato quello di elevare qualitativamente il livello della manifestazione e di fare un Evento in Sicurezza, che rispetteranno le normative vigenti. Siamo molto felici di poter premiare il giovane “Pecco” Bagnaia e Simona Ventura”.

“Saluto l’edizione di quest’anno – dichiara Maria Luisa Coppa Presidente Ascom Confcommercio Torino e provincia – un traguardo importante, quello dei 25 anni, in un anno ancora difficile per il commercio ed il turismo, dovuto all’incertezza legato all’emergenza sanitaria. Un bel segnale di ripartenza, così come nel lontano 1995 la prima edizione della Festa dei Nocciolini ha rappresentato la ripartenza del commercio Chivassese dopo il crollo del ponte di Chivasso e l’alluvione del 1994. Due ospiti eccezionali in questo 2021 che portano in alto il nome di Chivasso in ogni occasione, due orgogli chivassesi.

Il Sindaco Claudio Castello e l’Assessore al Commercio Pasquale Centin applaudono al traguardo raggiunto dei 25 anni della Festa dei Nocciolini in città: “Un’occasione per celebrare la ripartenza del commercio cittadino ed accogliere tanti visitatori. Ringraziamo gli operatori ed Ascom Chivasso per l’impegno profuso. L’edizione 2021 sarà impreziosita dalla presenza di illustri ospiti del mondo sportivo e dello spettacolo che accoglieremo con entusiasmo. Alla preziosità dei prodotti aggiungeremo le imprese sportive di Pecco Bagnaia e la simpatia travolgente di Simona Ventura. A loro va il nostro grazie per la disponibilità verso la nostra Comunità”.

