CHIVASSO. Emilia Capasso, insegnante dell’Europa Unita, ha pubblicato due nuove opere

Scrivere è una passione che ti accompagna sempre.

Emilia Capasso, 50 anni, continua a coltivarla, pubblicando le sue nuove opere “Storia dei miei capelli” e “Come sterminare la propria famiglia nella notte di Natale e partire sereni per le Bahamas”, in e-book già disponibili su Amazon.

Docente di inglese all’Europa Unita di Chivasso, Emilia Capasso è napoletana, scrive da oltre 10 anni, ispirata dalla musica, in particolare da quella dei Muse, a cui lei è molto legata e in cui trova l’intuizione giusta per inventare storie e racconti.

“Ho iniziato a scrivere quasi per scherzo, perché ascoltando la musica mi venivano in mente delle trame da raccontare. Da bambina non mi piaceva scrivere, ma essendo una persona molto creativa, a cui è sempre piaciuto comporre canzoni e testi, è stato quasi naturale cominciare questo percorso – racconta Emilia, emozionata –. Ho scritto il primo romanzo Gallery, che è rimasto nel cassetto per tanto tempo, poi un altro romanzo La fine e il principio ed ho ancora composto una raccolta di racconti, dal titolo Racconti di donne e poi tante soddisfazioni vincendo qualche premio al Concorso Carlo Boero”.

Ed ora, ancora più motivata ed appassionata scrive queste due nuove storie.

Lo fa con un racconto autobiografico che dedica ai suoi capelli, con diapositive di immagini e di parole che scorrono nei ricordi e nel tempo di Emilia, mostrando i cambiamenti dei suoi capelli da bambina fino alla donna che è diventata oggi.

E poi con “Come sterminare la propria famiglia nella notte di Natale e partire sereni per le Bahamas”, una trama comica di fantasia che si svolge a Napoli, nel periodo natalizio appunto e che Emilia Capasso ha scritto in quattro anni esclusivamente tra ottobre e gennaio di ogni anno.

“Non ho aspettative su cosa sarà di questi racconti, ma di certo è una grande soddisfazione personale, vado orgogliosa di quello che ho fatto. Ho visto e vedo una crescita in me e credo che il modo per migliorare sia continuare a scrivere”.

Commenti