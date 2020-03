CHIVASSO. E’ Coronavirus. Pronto soccorso chiuso

CHIVASSO. E’ ufficiale! L’unità di crisi istituita a Torino nella sede della Protezione civile conferma: è Coronavirus. Al pronto soccorso di Chivasso intanto la situazione s’è fatta difficile. Il personale della notte non è ancora stato sostituito e si attendono disposizioni.

L’uomo, classe 1955, residente a Crescentino, è stato trasferito all’ospedale Mauriziano di Torino. Stando a quanto raccontato dalla figlia, avrebbe frequentato una sala da ballo a Casale Monferrato già monitorata per altri casi sospetti di Coronavirus ed è da qui che si presume sia stato contagiato.

Rimanendo in Pronto soccorso dell’ospedale di Chivasso per quattro giorni il pensionato potrebbe aver infettato l’intero staff, gli altri ricoverati e i loro famigliari.

Sempre dall’Unità di crisi la notizia che potrebbe anche esserci un secondo caso, ma si attendono le analisi sul tampone.

“Noi – si lamenta Giuseppe Summa del Nursind – non abbiamo ricevuto nessuna notizia ufficiale in merito da azienda o regione, ma sappiamo per certo che infermieri, medici e restante personale è bloccato dentro da ieri sera come Codogno e continua a lavorare ininterrottamente senza potere avere il cambio, mentre gli altri colleghi sono tutti a casa in attesa di indicazioni senza sapere quali comportamenti adottare. Qualcuno ci deve fornire spiegazioni. Ancora una volta saranno gli operatori sanitari a correre il rischio e vivere il disagio maggiore. Lo ripetiamo ad alta voce : il sistema è a al collasso e anche L’ ASLTO4 deve assumere urgentemente. Qualora fosse confermata la positività, non comprendiamo come mai non sia stata ancora presa una decisione in merito. Chiediamo tutela per il personale. Negli ultimi anni il nostro sindacato è stato protagonista di numerose azioni di protesta e denuncia, ma la nostra voce è rimasta inascoltata. Ora tutti ne pagheremo le conseguenze…”

