CHIVASSO. Caso sospetto di Coronavirus, chiuso il Pronto Soccorso

Caso sospetto di Coronavirus all’ospedale di Chivasso. In via precauzionale, pochi minuti fa, il Pronto Soccorso è stato chiuso all’utenza. L’uomo avrebbe frequentato una sala da ballo di Casale Monferrato, dove si sarebbero registrati alcuni casi. Si aspetta l’esito del tampone. La sala d’attesa è rimasta aperta.

Pochi giorni fa si era verificata una situazione simile all’ospedale di Ciriè, con il pronto soccorso chiuso per 5 ore. Il tampone era poi risultato negativo.

