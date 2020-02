CHIVASSO. Discariche di regione Pozzo: ci stanno prendendo in giro?

Sta per ripartire l’impianto cosiddetto “dei pneumatici” che si trova dentro l’area delle discariche chivassesi di Regione Pozzo? Questa volta non più condotto da SMC ma dalla società SGRA srl di Milano? Il sindaco Claudio Castello né conferma né smentisce, per ora l’attività non parte ma domani non [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti