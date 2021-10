Ascolta l'Audio Dell'Articolo

“CrossFit BomaYe” evolve e diventa “BomaYe Fitness”, sempre sotto la direzione di Riccardo Mosciatti, Head Coach, e della sua squadra di giovani collaboratori.

Dall’apertura del 1 ottobre 2016 tanto è cambiato. L’associazione, nata come “Box Crossfit” affiliato al brand, ha avuto modo di evolversi personalizzando, al suo interno, l’esperienza di allenamento grazie alle informazioni raccolte durante i corsi di formazione svolti in giro per il mondo e all’apporto di ognuno degli istruttori. Questi ultimi, oltre ad essere stati direttamente formati da Riccardo, si riuniscono settimanalmente per confrontarsi e migliorarsi continuamente. La transizione verso qualcosa di nuovo, cominciata post lockdown, è così entrata nel pieno della sua attuazione. Il Mixed Modal Fitness, ovvero l’Allenamento a Modalità Variate consiste nell’organizzazione di classi di allenamento in stile crossfit, dove però si affrontano più attività, con il focus aumentato sul movimento e sulla qualità di esso. Comprende: sollevamento carichi, lavoro contro resistenza, elementi di ginnastica, elementi di condizionamento cardio – respiratorio, elementi di attivazione muscolare specifica ed elementi di controllo e stabilità del tronco, simmetrica e non.

“BomaYe Fitness” offre tre tipologie di attività all’interno della palestra: la prima è quella delle “classi”, cioè gruppi di allenamento della durata di un’ora. Si fa l’appello, si entra nel box, si affronta la fase di riscaldamento e dopodiché viene presentato l’allenamento che ci si appresta a svolgere. Viene mostrato e successivamente guidato lo svolgimento delle progressioni dei movimenti che permettono di insegnare a muoversi in modo corretto a seconda degli esercizi. Si arriva poi alla fase di esecuzione del circuito di allenamento, improntando il focus sulla consistenza, ovvero la capacità di mantenere la qualità del movimento nel corso delle ripetizioni. Infine c’è la fase di feedback durante la quale ci si confronta per capire se l’allenamento è andato come doveva. L’approccio con esperienze di movimento diverse, in totale sicurezza, con l’aggiunta del feedback finale è ciò che fa la differenza e rende “Bomaye” unica nel suo genere.

Altra attività offerta è quella del “personal training”, dove l’obiettivo si concentra sulla persona, dato che c’è un rapporto uno a uno fra istruttore e allievo. Con il personal trainer si può capire quale obiettivo realistico porsi, come raggiungerlo il più velocemente possibile e con il minor margine di errore. Si possono risolvere in maniera agevole le difficoltà che magari si incontrano nell’esecuzione di determinati movimenti, siano esse tecniche o strutturali. Inoltre ci si può allenare lavorando al di fuori di problematiche preesistenti, in maniera sicura, migliorando i propri schemi motori e allenandosi così al meglio tornando a farlo anche dopo un periodo forzato di stop.

Terza attività, novità assoluta, è quella delle “special class”, dove ci si dedica per tutta l’ora di lezione a pezzi specifici di allenamento che fanno parte della modalità mista, entrando nella pratica specifica di elementi di essa.

Ogni attività viene da sempre svolta in sicurezza e nel massimo rispetto dei protocolli anti Coronavirus, fornendo un servizio tutt’ora adeguato ed adattato, come la possibilità di allenarsi all’esterno e di avere sempre una postazione propria nella quale svolgere tutta la lezione.

“BomaYe Fitness” è una community che si allena per migliorare, tutti insieme, fitness e stile di vita. E’ un gruppo che crede nell’allenamento, attività la cui peculiarità è quella di consentire alle persone di spingersi oltre le problematiche, permettendo a tutti di allenarsi.

Informazioni: ASD “4 Real”/ ASD “BomaYe”, indirizzo: via dei Marinai d’Italia 22 – Chivasso, presidente e referente: Riccardo Mosciatti, cellulare: 3408459828, indirizzo e – mail: crossfitbomaye@gmail.com , sito internet: www.bomayefitness.it , Facebook: “BomaYes”, Instagram: “bomayes”

Commenti