CHIVASSO. Coronavirus e mondo del beauty: prima, durante e dopo il lockdown

Anche il mondo dell’estetica, della bellezza si è dovuto fermare per il lockdown causato dal Coronavirus. Abbiamo incontrato Franca Arcuri, estetista e titolare di “Beauty Franca” di via dell’Asilo 5, per capire cosa è successo, come sono andate le cose e come vanno ora per chi fa il suo mestiere.

“Appena ho saputo della situazione a cui andavamo incontro e che ci avrebbero fatti chiudere sono rimasta spiazzata, non pensavo saremmo arrivati a qualcosa di così estremo – comincia a raccontare – . Avevo appuntamenti già presi, gli ho annullati e ho chiuso il negozio. E’ stata dura, è il mio lavoro, il mio stipendio arriva da lì, così come quello di chi collabora con me. Inoltre il non sapere quando avremmo riaperto rendeva la situazione ancora più ansiogena – ci confida -. Piano piano mi sono un po’ tranquillizzata, ho fatto un lavoro su me stessa e mi sono detta che eravamo tutti nella stessa situazione e che avremmo dovuto cercare di andare avanti e fare in modo di vivere il più serenamente possibile. Così ho fatto, nonostante le preoccupazioni e i pagamenti che comunque restavano da fare. Anche stare chiusi in casa tutto il giorno, tutti i giorni, non è stato facile. Dopo le prime settimane di pensieri negativi mi sono adattata e mi sono fatta forza, perché non bisognava mollare”.

Passano i giorni e le estetiste restano fra le ultime categorie a poter riaprire. “Non ho riaperto nell’immediato, non sarebbe stato possibile farlo dall’oggi al domani, subito dopo il nuovo decreto del Premier Conte. Non ero pronta e ho aperto una settimana dopo per avere il tempo di organizzarmi nel modo giusto e attenermi ai protocolli di sicurezza – spiega Franca –. Durante il lockdown i miei clienti mi chiamavano, ho realizzato dei video per loro per tenerli informati e dargli consigli, gli ho venduto qualche prodotto che gli serviva. Sono clienti affezionati che vengono in negozio da anni e che a me ci tengono… ne sono davvero felice e gliene sono grata. E’ bello vedere che la passione per il proprio lavoro e l’impegno ripagano – racconta -. Quando ho riaperto avevo già parecchi di loro prenotati, abbiamo lavorato bene, mi sono un po’ ripresa e tirata su di morale, anche se il fatturato perso durante il lockdown non è stato comunque recuperato. Ma ho lavorato e lavoro, quindi mi ritengo fortunata. C’è chi ha paura, alcuni clienti non si fidano ancora ad uscire, ognuno ha la sua idea su questa situazione, c’è chi è più tranquillo e chi meno. Cercherò di andare avanti meglio che posso e mi auguro che vada tutto per il meglio per tutti noi. Ho timore per l’autunno e l’inverno, spero non ci sia una nuova ondata di contagi, vorrei che si potesse tornare a vivere il più normalmente possibile e che ci fosse lavoro per tutti”.

