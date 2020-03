CHIVASSO. Coronavirus donazioni per l’Asl TO4, ecco come

CHIVASSO. Coronavirus donazioni per l’Asl TO4, ecco come. L’ASD Hope Running Onlus e l’associazione Amici Vigili del Fuoco Volontari di Chivasso raccolgono l’appello che il sindacato Nursind lancia ai cittadini chivassesi “È un momento difficile dove serve massimo rispetto delle regole e piena fiducia e collaborazione verso tutti i dipendenti dell’azienda che stanno lavorando senza sosta. Se qualcuno fosse disponibile a dare una mano come in altre realtà ben venga. Servono dispositivi di sicurezza e tutto ciò che occorre per permettere ai lavoratori di lavorare in condizioni di sicurezza.”

Le donazioni saranno devolute interamente all’ASL TO4 che le utilizzerà per acquisti straordinari quali mascherine, tute protettive, disinfettanti e strumentazioni necessari alle strutture sanitarie, ai medici, agli infermieri e al personale per curare al meglio i malati e limitare le occasioni di contagio.

Tutte le donazioni saranno rendicontate fino al singolo centesimo e rese pubbliche al termine di questa emergenza a cura delle onlus che promuovono la presente raccolta

Ogni donazione tramite bonifico bancario gode dei benefici fiscali previsti per le Associazioni di volontariato.

Perché insieme di vince, Sempre

#iorestoacasa #andràtuttobene

