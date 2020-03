CORONAVIRUS. Francesco Bagnaia scende in pista contro il virus

Francesco Bagnaia e il Pecco Fan Club hanno deciso di scendere in pista contro il Coronavirus. É arrivato il momento di unire le forze per aiutare il Sistemo Sanitario in questo momento delicato.

La raccolta fondi é destinata a Torino Città della Salute che li utilizzerà per i reparti di Terapia Intensiva. Contribuisci anche tu, basta un piccolo gesto.

Commenti