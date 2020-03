CHIVASSO. Coronavirus: dieci positivi in ospedale

Aumentano i casi di Coronavirus. Com’era prevedibile, spuntano nuovi test positivi in tutti gli ospedali.

Non solo nei grandi centri, ma anche in realtà medio-piccole come Chivasso. Sarebbero dieci, da fonti interne all’ospedale, i casi positivi ad oggi.

In Piemonte, al momento sono 221 le persone risultate positive al test sul “coronavirus covid19”.

Risultano 162 le persone ricoverate in ospedale. Di queste, 38 si trovano in terapia intensiva: 7 ad Asti, 11 a Torino (1 al Maria Vittoria, 3 alle Molinette, 1 al Martini, 1 al Mauriziano, 5 al Giovanni Bosco), 4 al San Luigi di Orbassano, 6 a Vercelli, 6 a Tortona, 1 a Biella, 1 a Cuneo, 1 a Alessandria, 1 Novara.

Sono in isolamento domiciliare fiduciario 54 persone. Cinque le persone decedute.

Finora sono 1.108 i tamponi eseguiti complessivamente in Piemonte, 739 dei quali risultati negativi.

Commenti