CERESOLE REALE. È una delle 73 biblioteche del Sistema librario di Ivrea e del Canavese, uno dei tasselli vincenti del dossier che ha portato alla proclamazione di Ivrea capitale del libro 2022.

Ma sul futuro della biblioteca della montagna di Ceresole Reale, a quota 1600 metri in alta valle Orco nel cuore del versante piemontese del Parco nazionale del Gran Paradiso, pesano parecchie incertezze legate alla necessità di lavori all’edificio che l’accoglie.

La biblioteca realizzata dall’Associazione Amici del Gran Paradiso che l’hanno intitolata a Gianni Oberto, avvocato di Ivrea, uno dei padri della Regione Piemonte, per 25 anni presidente del Parco del Gran Paradiso, raccoglie oltre 3 mila volumi, tutti di montagna e cultura alpina.

L’apertura è garantita da volontari o da studenti che inizio ad estate salgono a Ceresole per periodi di stage.

L’edificio che accoglie la biblioteca, inaugurata nel settembre del 1999, ha urgente necessità di lavori nella parte delle fondamenta dove spesso si registrano allagamenti.

Ma l’associazione non è in grado di sostenere le spese per l’intervento, né tantomeno quelle per fare l’edificio di un impianto di riscaldamento, necessario per garantire l’apertura tutto l’anno: “Con 20-25 mila euro si riuscirebbe a fare tutto, ma per noi raggiungere questa cifra è impossibile – dicono all’associazione – con le nostre entrate riusciamo a mala pena a pagare le bollette della luce e ad acquistare libri e riviste”.

La biblioteca più alta d’Italia occupa la Cà dal Meist (la Casa del Maestro) un edificio di proprietà del Comune di Ceresole Reale dato in comodato all’associazione Amici del Gran Paradiso: “Speriamo che Ivrea capitale del libro 2022 non si dimentichi di noi, un piccolo angolo della montagna del Canavese dove da anni ha trovato casa la cultura alpina”.

Guido Novaria

