CERES-VALLI. 180mila euro per allargare la strettoia di Voragno

Una convenzione con Città Metropolitana per intervenire sulla strettoia di Voragno, a Ceres. È stata approvata durante l’ultima seduta dal consiglio dell’Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone e prevede la collaborazione per la realizzazione dell’opera da 170mila euro, fondamentale per [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti