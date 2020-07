CAVAGNOLO. Marco Leone e ‘ArciZeta’ presentano il “Festival del Cammino”

Il prossimo settembre, per esattezza nei giorni 11/12/13, presso l’Abbazia di Santa Fede di Cavagnolo avrà luogo il “Festival del Cammino”. Organizzato dall’associazione ‘ArciZeta’, avente al suo interno il ‘Settore Cammino e Trekking’ gestito da Marco Leone, noto per le sue camminate a piedi che in realtà sono molto più che semplici camminate a piedi, fatte per raggiungere le mete più disparate, immersi nella natura.

“Con l’intento di sviluppare sempre più un turismo lento e di valorizzare i nostri territori, l’associazione ‘Arci Zeta’ di Chivasso organizzerà, presso l’abbazia di Santa Fede di Cavagnolo, una tre giorni di trekking, escursioni, proiezioni e approfondimenti vari. Sarà la prima edizione di un appuntamento che verrà riproposto ogni anno a settembre. Sono in programma diversi trekking dove la natura e la cultura saranno le protagoniste assolute – ci spiega Marco –. Il festival si aprirà venerdì 11 settembre con una tavola rotonda dal titolo ‘Turismo lento opportunità e sviluppo sul nostro territorio’, verranno coinvolte le amministrazioni del territorio e le strutture ricettive. Venerdì sera sarà proposto un trekking notturno per andare alla ricerca delle tracce dei lupi, mentre sabato 12 settembre gli escursionisti verranno accompagnati lungo le sponde del fiume Po presso il “’Laghetto degli Aironi’ e successivamente si salirà alla ‘Rocca di Verrua’ per poi tornare, attraverso le colline, all’Abbazia di Santa Fede. Sabato sera si assisterà alla proiezione del docu – film ‘Accanto scorre il fiume’ che racconta il viaggio a piedi, dalla sorgente alla foce del fiume Po, che ho fatto personalmente – aggiunge -. La domenica si aprirà con un nuovo trekking chiamato ‘La via delle due Abbazie’ e ci muoveremo da Santa Fede a Vezzolano. In chiusura, domenica sera, tanta buona musica folk. Per tutta la durata del festival sarà possibile campeggiare in tenda presso l’abbazia e sarà allestito un servizio mensa”.

Per informazioni ulteriori e prenotazioni: 3479823297 oppure www.intothewildspirit.org

