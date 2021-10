CASTIGLIONE TORINESE. A far data dal 15 di ottobre, tutti i lavoratori ed il personale che accede ai luoghi pubblici per lavoro dovranno esibire il certificato di vaccinazione o negatività (il c.d. green pass).

L’esibizione del documento non è richiesta agli utenti dei servizi comunali, che rimangono ad oggi di libero accesso, previa prenotazione come da più di un anno a questa parte; fa eccezione l’accesso alla biblioteca, come previsto dalle normative nazionali attuali.