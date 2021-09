Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CASTELLAMONTE. I carabinieri della Compagnia di Ivrea hanno arrestato un operaio di 21 anni per detenzione di droga.

In particolare, durante un controllo stradale, il 21enne ha ignorato l’alt dei militari dell’Arma e ha provato a scappare ma è stato bloccato.

Nel corso della perquisizione dell’auto i carabinieri hanno trovato una busta in cellophane contenente un panetto di 100 grammi di hashish e 57 grammi di marijuana.

Negli slip del fermato c’erano anche una [...]