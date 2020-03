CASTELLAMONTE. Icardi: “L’ospedale non riaprirà, mancano i medici”

Mancano i medici: l’ospedale di Castellamonte non riaprirà nonostante le richieste del territorio per far fronte all’emergenza coronavirus.

Lo rende noto l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi. “Leggo di numerosi esponenti politici che ora invocano riaperture di ospedali chiusi come nel caso di Castellamonte – afferma Icardi in una nota -. Si parla anche di riaprire a Torino il Valdese e il Maria Adelaide, ma il punto non è trovare la struttura da aprire o da riaprire, ma avere il personale qualificato per farla funzionare“.

Per Icardi non servono soluzioni temporanee per l’emergenza, “ma vederci restituire il diritto alla salute che anni di tagli hanno minato alla base”.

Commenti