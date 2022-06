Neanche il tempo di iniziare che per il neo Sindaco, Giuseppe Marsaglia, la strada si fa già complicatissima.

In questi giorni, infatti, si è dimesso Franco Zaccone, il più votato della lista che ha vinto le elezioni, Caselle nel Cuore. Non parliamo di un personaggio minore, già assessore tra il 2002 e il 2009 (proprio con Marsaglia), Zaccone era riuscito a portare a casa 408 preferenze, un vero e proprio boom di voti. 100 in più rispetto alla seconda classificata della maggioranza, Sonia Fava, ferma a circa 300 consensi personali.

Zaccone non commenta e Marsaglia [...]