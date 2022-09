Il nome, così ha fatto sapere l’amministrazione, l’ha scelto la società che si occupa dei velox presenti in città. Ed eccola, quindi, l’ex assessore della giunta Baracco, Erica Santoro (in foto), che “rientra” in Comune dopo esserci stata per alcuni anni con un ruolo politico (prima consigliera e poi assessore fino al 2022). La Santoro si occuperà di gestire la parte legale relativa ai ricorsi contro le multe.

Alla conclusione dei 10 anni di amministrazione targati Baracco, la Santoro decide di non ricandidarsi e di non appoggiare, almeno ufficialmente, nessuno dei contendenti in campo.

Ora, [...]