Tutto in ordine, tutto perfetto, tutto bellissimo.

No, un secondo, ma quindi i genitori che sono arrivati in Consiglio Comunale per segnalare problemi nelle aule si sono sognati tutto?

No, nelle scuole casellesi piove, c’è la muffa, si staccano pezzi di intonaco e chi ne ha più ne metta.

Insomma, nulla di gravissimo ma qualche problema c’è.

Facciamo un passo indietro: qualche settimana i consiglieri di opposizione, sentite le lamentele di alcune famiglie, hanno richiesto una visita dentro le strutture scolastiche del territorio.

Dopo una trafila lunghissima, roba che neanche per la Casa Bianca, il Comune e la [...]