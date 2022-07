È una vera e propria tegola (un’altra) quella che cade sulla giunta del Sindaco Giuseppe Marsaglia.

I consiglieri di minoranza Andrea Fontana, Endrio Milano e Paolo Gremo hanno depositato un ricorso al Tar per chiedere l’annullamento delle elezioni.

Le motivazioni, scritte dall’avvocato (Fabrizio Cassia) che assiste i consiglieri di opposizione, sono pesantissime.

“E’ convincimento dei ricorrenti – si legge nel documento – che l’intero procedimento elettorale, svoltosi nel Comune di Caselle Torinese in data 12 giugno 2022 è inficiato da forti e gravi irregolarità, con sospetto di infiltrazioni mafiose, in quanto molte persone che furono chiamate come [...]